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Ламинат, плинтуса, подложка и межкомнатные двери
В каталоге нашего интернет магазина представлен большой выбор межкомнатных дверей, ламината, подложек и плинтусов от ведущих производителей мира. Среди них: Kronospan, Kronostar, Kastamonu, Tarkett, Egger, Arbidon, Solid и другие производители. Каждый покупатель найдет у нас в магазине идеальное решение по характеристикам, внешнему виду, стоимости. Для вас – большое разнообразие фактур, разновидностей, расцветок отделочных материалов.